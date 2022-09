La défaite et les larmes de Roger Federer pour son dernier match (VIDÉO Laver Cup)

5 ( 2 )

Tennis Laver Cup, le dernier match de Roger Federer du 23 septembre 2022 – C’est hier soir à Londres que Roger Federer a fait ses adieux au tennis. A 41 ans, le suisse a pris retraite de joueur professionnel à l’issue d’un match en double avec Rafael Nadal dans le cadre de la Lavercup à l’O2 Arena.







Roger Federer, qui compte à son palmarès pas moins de 103 titres dont 20 en Grand Chelem, a essuyé une défaite pour ce dernier match.







Roger Federer et Rafael Nadal perdent leur double

Roger Federer et Rafael Nadal étaient opposés aux américains Jack Sock et Frances Tiafoe. Ils ont gagné le premier set 6/4 avant de perdre le deuxième set au jeu décisif (2/7), et perdre finalement la rencontre au super tie-break du 3ème set (9/11).

VIDÉO le discours d’adieu de Roger Federer, les larmes de Rafael Nadal

Roger Federer a ensuite prononcé un émouvant discours, il a pleuré et ses amis n’ont pas pu retenir leurs larmes. On a notamment pu voir un Rafael Nadal en larmes.



