50mn Inside du 24 septembre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

50mn Inside du 24 septembre, sommaire et reportages – Qui dit samedi, dit numéro inédit de votre magazine 50mn Inside ce soir sur TF1, en compagnie de Nikos Aliagas. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 24 septembre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une : la chanteuse Vitaa

👀 En intimité avec Sasha Nikolic. La fille de Filip Nikolic, le chanteur des 2Be3, sort de l’ombre.



📸 Le portrait : rencontre avec Amel Bent. Après des années difficiles, tout semble désormais réussir à Amel Bent. Les hauts et bas de sa carrière, le bonheur d’être mère. La chanteuse se livre avec la générosité qu’on lui connaît.

👑 La story : William et Harry. Après le décès de leur grand-mère la reine Elizabeth II, les deux frères sont-ils toujours en guerre ?

Depuis deux semaines, tous les regards sont braqués sur la famille royale d’Angleterre… Le nouveau souverain, Charles III, mais aussi sur ses fils William et Harry. Autrefois si proches et soudés, ils étaient en froid depuis deux ans. Qu’en est-il aujourd’hui ?

50mn Inside du 24 septembre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret du Grand Canyon, terre mythique de cinéma et d’aventure. Plongez dans l’Ouest américain, à la découverte d’un des mystères de la nature. Le Grand Canyon, une faille millénaire dont l’immensité donne le tournis !

📍 L’été indien en Provence, la carte postale que le monde entier nous envie et une région qui se réinvente.

« 50 mn Inside l'Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1.

