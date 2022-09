Echappées Belles du 24 septembre : ce soir le Maroc et la Colombie

5 ( 1 )

Echappées Belles du 24 septembre 2022. C’est un numéro inédit du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Maroc, de village en village » suivi de la rediffusion de « Colombie, le nouvel eldorado ».







A suivre dès 20h55 sur la chaîne







Echappées Belles du 24 septembre, à 20h55 – Maroc, de village en village

Bienvenue au Maroc. Un territoire de plus de 710 000 km2, qui fait rêver les touristes du monde entier.

Quand on pense au Maroc, on songe très vite aux villes les plus connues du pays comme Marrakech, Essaouira ou encore Fès et Casablanca. En marge de ces villes très populaires, Ismaël Khelifa vous emmène dans des endroits bien moins fréquentés, aux airs de bout du monde : les villages marocains. Autant de lieux que de rencontres insolites.

Aux côtés d’Ismaël une pilote d’avion à Aït Ben Haddou, un décor de cinéma à ciel ouvert, une alpiniste légendaire à Tahanaout, une petite famille d’agriculteurs et aussi un maître potier à Timegroute. Que trouvent-ils d’aussi singulier à vivre dans ces villages de montagne ? Qu’est-ce qu’ils vivent de plus en étant un peu à l’écart.

Les reportages : La carte d’identité des villages marocains / Dattes, argan et safran : l’or des villages / Oualidia, le village de pêcheurs / Chez les Berbères / L’esprit nomade du désert / La solidarité des villages



Echappées Belles du 3 septembre, à 22h25 – Colombie, le nouvel eldorado (en rediffusion)

Lorsqu’on pense à la Colombie, de nombreuses images viennent irrémédiablement à l’esprit. Mais au-delà des clichés, ce pays d’Amérique latine a bien plus à offrir. Longtemps exclue des destinations touristiques en raison d’un contexte d’insécurité, la Colombie constate depuis 2010 une augmentation régulière du nombre d’étrangers venus visiter le pays ou y faire des affaires. La paix retrouvée lui a permis de renouer avec la stabilité et de révéler ses trésors parfois oubliés. A l’occasion de la Feria de las Flores à Medellin, Sophie va à la rencontre des Colombiens, à travers leurs fleurs, leurs villages authentiques, leurs marchés pittoresques, leurs bus bariolés mais surtout à travers leurs sourires retrouvés et chaleureux qui s’invitent sur tous les visages.

Sujets : La Colombie…éternel Eldorado/Une nature luxuriante,paradis des oiseaux / Des fleurs qui font vivre un pays / Construire la paix / L’autre pays de la beauté / Le cyclisme, une passion colombienne.

Partez dans des « Echappées Belles » au Maroc et en Colombie, ce samedi 24 septembre 2022 dès 20h55 sur France 5

