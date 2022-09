Ici tout commence du 21 septembre : Anaïs cache la vérité à Lisandro (résumé + vidéo épisode 492)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 21 septembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 492 – Anaïs s’est confiée à Salomé au sujet de Mathieu dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais lui a-t-elle vraiment tout dit ? Ce soir, Anaïs semble encore cacher des choses et elle ne dit pas la vérité à Lisandro…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Anaïs et Salomé, le clash (vidéo épisode du 23 septembre)







Publicité





Ici tout commence du 21 septembre – résumé de l’épisode 492

Anaïs fait bonne figure face à Lisandro… Mais rien ne va plus. Son souvenir la hante. Elle se replonge dans ce moment douloureux à travers une vidéo où l’on retrouve David. Ainsi qu’à travers un carnet… Qui semblait appartenir à un certain Mathieu. Qu’ont-ils de si grave à cacher ?

Pendant ce temps là, l’absence d’une personne se fait remarquer à l’Institut. Attention, Teyssier n’est plus le seul tyran de l’école.



Publicité





Ici tout commence du 21 septembre – vidéo extrait de l’épisode

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note