Demain nous appartient du 21 septembre : Martin arrête Sacha (résumé + vidéo épisode 1278 en avance)

Demain nous appartient du 21 septembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1278 de DNA – Sacha est enfin arrêté par la police ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Lisa sort indemne de l’accident et Martin arrête Sacha, qui va être renvoyé en prison pour longtemps et sans plus voir personne.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 21 septembre – résumé de l’épisode 1278

Martin vient au secours de Lisa. Après plusieurs semaines de cavale, la brigade de Sète arrive enfin à arrêter Sacha Girard. Quelle satisfaction pour Martin de pouvoir lui enfiler les menottes (Vous en avez rêvé comme lui…). Sacha connaît déjà son sort… Alors, va-t-il s’évader une nouvelle fois ?

L’intervention de Sébastien révolte les policiers. Victoire se retrouve à nouveau seule. Un coup de feu est tiré dans un parking. Et chez Dan, Mathis et Léo font une découverte très inquiétante. Au mas, de premiers rapprochements entre Emma et Judith.



Demain nous appartient du 21 septembre – vidéo de la première scène

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

