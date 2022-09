Ici tout commence spoiler : découvrez le secret d’Anaïs (vidéo épisode du 21 septembre)

4.4 ( 7 )

Ici tout commence spoiler – Anaïs cache quelque chose depuis l’arrivée de David à l’institut dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, vous allez enfin découvrir le secret d’Anaïs, qui la pèse et l’empêche de se concentrer sur son master !

On vous en dit plus en avant-première, avec les images de ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 21 septembre.







Anaïs est distante. Elle appréhende le cours de la Cheffe Meyer. Mais ce n’est pas la seule raison… Depuis quelques temps, Anaïs se renferme sur elle-même. Le retour de David semble avoir fait remonter des souvenirs enfouis… Souvenirs datant de son adolescence. Anaïs ne s’est encore confiée à personne, même pas à son amie Salomé.

Quand Lisandro quitte la maison, Anaïs visionne une vidéo sur son ordi. On y voit un certain Mathieu, qui fête ses 15 ans. Avec David, ils font le pacte de rentrer tous les 3 à l’institut Auguste Armand ! Anaïs laisse échapper des larmes en revoyant les images de Mathieu…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 492 du 21 septembre, le secret d’Anaïs



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

