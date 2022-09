Plus belle la vie spoiler : Pavel retrouve Luna et la menace (vidéo PBLV épisode n°4623)

5 ( 4 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Après la terrible évasion de prisonnier, le Mistral va trembler dans votre série marseillaise Plus belle la vie. Et dans l’épisode de jeudi prochain, Pavel est dans retour dans la vie de Luna !







Pavel compte se servir du Zéphir comme planque et il n’hésite pas à menacer Luna…

Plus belle la vie spoiler Pavel menace Luna

La menace de Pavel se précise : il montre à Luna une vidéo où Bastien tue un homme aux Philippines. Si cette vidéo fuite, Bastien ira direct en prison. Luna n’a pas d’autres choix que de rétro-pédaler et quand la police arrive elle dit qu’il s’agit d’une erreur. Léo et Patrick fouillent le Zéphir mais ne trouvent rien. Pavel s’est bien caché…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4623 du 22 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

