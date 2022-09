5 ( 5 )

Le cinéaste Jean-Luc Godard est mort à l’âge de 91 ans, selon les informations publiées par le Monde. Après avoir démarré sa carrière dans les années 1950 comme critique de cinéma, Jean-Luc Godard il connait son plus gros succès en tant que réalisateur avec le film « À bout de souffle » en 1959. Le film avait remporté l’Ours d’argent au Festival de Berlin.







Très souvent récompensé au cours de sa carrière Jean-Luc Godard avait eu neuf films en Sélection Officielle à Cannes, et six films en compétition pour le Lion d’or à la Mostra de Venise. Il avait reçu à Cannes en 2018 une Palme d’or spéciale pour « Le Livre d’image » et l’ensemble de son œuvre.







Il avait également reçu deux César d’honneur et un Oscar d’honneur.

Ses films ont rompu avec les conventions établies du cinéma français et ont contribué à lancer une nouvelle façon de réaliser des films, avec un travail de caméra à main levée, des coupes sautées et un dialogue existentiel. Pour de nombreux cinéphiles, aucun éloge n’est assez élevé : Godard, avec ses cheveux noirs ébouriffés et ses lunettes à monture épaisse, était un véritable révolutionnaire qui a fait des cinéastes des artistes à part entière.



