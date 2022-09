L’amour est dans le pré du 5 septembre : du bonheur pour les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 3)

5 ( 2 )

L’amour est dans le pré du 5 septembre 2022 – M6 poursuit ce lundi soir la diffusion de la saison 17 inédite « L’amour est dans le pré ». Au programme aujourd’hui, un épisode 3 rempli de bonheur pour nos agriculteurs à la recherche de l’amour. Alors que pour certains, la vie à la ferme est un parcours du combattant, d’autres y prennent beaucoup de plaisir. Et pour Jean-Paul, Emmanuelle et Guillaume, c’est l’heure des speed-datings à Paris !







Publicité





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6play.







Publicité





L’amour est dans le pré du 5 septembre, présentation de l’épisode 3

Les speed-datings et vies à la ferme continuent avec six célibataires : Jean-Paul, Emmanuelle, Guillaume l’auvergnat, Noémie, Alexandre et Jean !

Il est le recordman des courriers cette saison et a passé pas moins de dix heures à éplucher les longues missives énamourées de ses admiratrices… Toujours aussi charmant, flegmatique et élégant, Jean-Paul, notre septuagénaire à la jeunesse éternelle, s’apprête à recevoir huit célibataires à Paris. Parmi elles, une prétendante qui l’a particulièrement ému : Vivianne, un flirt laissé en suspens il y a près d’une décennie ! Se plairont-ils toujours après huit ans sans se voir ? Pour qui s’emballera le cœur du Don Juan de la saison ?



Publicité





Guillaume l’auvergnat reçoit lui aussi huit célibataires sous le charme de sa tendresse, de sa gentillesse et de son incroyable exploitation. Leur point commun : n’avoir rien en commun les uns avec les autres ! Face à un choix aussi vaste que varié, notre éleveur ressentira-t-il le coup de cœur dont il rêve tant ?

Les épopées sentimentales de Noémie, Alexandre et Jean se poursuivent ensuite loin de la capitale.

Chez Noémie, les prétendants brillent plus par leur grande timidité que leurs talents de séducteurs…

Chez Jean, la compétition bat son plein entre deux femmes toujours aussi déterminées. Impeccablement impartial depuis le début de l’aventure, Jean commencera-t-il à ressentir une préférence devant les efforts de ces dernières ?

En Normandie, deux jeunes femmes font à leur tour leur arrivée chez Alexandre, des étoiles plein les yeux à l’idée de tester son beau… tracteur. Après son coup de cœur des speed-datings, « ch’ti biloute » réussira-t-il à rester neutre pour leur donner une chance à toutes les deux ?

Enfin, Emmanuelle, jamais à court de surprises, nous offrira le premier rebondissement de cette saison…

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note