« Le mystère Daval » : histoire et interprètes du téléfilm ce 12 septembre sur TF1

« Le mystère Daval » : histoire et interprètes du téléfilm de TF1 ce soir, lundi 12 septembre 2022. Évènement ce soir sur TF1 avec la diffusion du téléfilm « Le mystère Daval » porté par Michèle Bernier, Jérôme Anger et Thierry Neuvic. Avec également Maud Baecker et Liam Baty que vous avez vu dans la série quotidienne « Demain nous appartient ».







A suivre dès 21h10 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le mystère Daval » : l’histoire

Samedi 28 octobre 2017, 12h10. Deux hommes de´barquent, affolés, à la gendarmerie de Gray. Jonathann Daval, accompagné de son beau-frère, vient signaler la disparition de son e´pouse, Alexia. Celle-ci est partie faire un jogging le matin et n’est pas revenue. Que lui est-il arrivé ?… Pendant 3 mois, les gendarmes vont mener une enquête implacable, exemplaire, le plus discrètement possible, pour amasser des preuves, puis faire avouer celui dont ils ont la conviction qu’il ne dit pas tout : Jonathann.

Le mystère Daval, interprètes et personnages

Avec : Michèle Bernier (Isabelle Fouillot), Jérôme Anger (Jean-Pierre Fouillot), Thierry Neuvic (Commandant Dacosta), Vanessa Guide (Magali Paulin), Maud Baecker (Alexia Daval), Raphaël Ferret (Grégory), Ingrid Donnadieu (Stéphanie Fouillot), Liam Baty (Jonathann Daval), Sandra Parfait (Aurélie Lambolley), (Kévin Girard), Patrick Ligardes (Adjudant Chef Bordier), Marie Berto (Martine Cussey), Martine Coste (Evelyne), Alika Del Sol (La profileuse), Noémie Bianco (Ludivine), Mohamed Brikat (Médecin légiste), Hugo Dillon (Patrick Garnier), Pierre André (Gendarme), Rébecca Finet (La procureure), Meryl Mouret (Journaliste TV), Olivier Faliez (Patron Jonathann), Christophe Favre (Maître Schwerdorffer), Quitterie Picamoles (Maître Spatafora), Jérôme Fonlupt (Avocat Fouillot), Marie Matheron (Juge d’instruction), Linda Massoz (Expert judiciaire), Antoine Demor (Journaliste), Loïc Risser (Le radiologue), Fanny Guidecoq (Journaliste)



Le mystère Daval, la bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce

