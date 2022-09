Ici tout commence du 12 septembre : Ethan avoue (résumé + vidéo épisode 485)

5 ( 9 )

Ici tout commence du 12 septembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 485 – Ethan avoue ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, Axel a deviné que c’est lui qui se dope et Ethan lui avoue la vérité : c’est bien lui qui a agressé Tom !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Ethan amoureux, un nouveau, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 12 au 16 septembre)







Ici tout commence du 9 septembre – résumé de l’épisode 485

Maintenant que Solal a été innocenté dans l’histoire du dopage, Axel a de nouveaux soupçons… qui se confirment ! Il avait raison et découvre qui est le responsable de l’agression de Tom ! Ethan Cardone avoue tout et Teyssier débarque pour parler à Axel. Va-t-il dénoncer Ethan à son oncle ?

En cours de mixologie, l’alcool délie les langues. Gaëtan est jaloux d’un possible concurrent.



Ici tout commence du 12 septembre – vidéo extrait de l’épisode

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

