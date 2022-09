Les 12 coups de midi du 16 septembre : peu de cases sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?

5 ( 8 )

Les 12 coups de midi du 16 septembre 2022, 28ème victoire de Stéphane – Il ne reste plus beaucoup de cases sur l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Stéphane n’a pas brillé aujourd’hui mais trois nouvelles cases se sont envolées ! Il n’en reste donc plus que 11 et elle devrait certainement être décrochée lundi ou mardi.







Publicité





Avec un Coup de Maître seulement 100 euros, Stéphane continue l’aventure mais n’ajoute que 50 euros à sa cagnotte. Elle s’élève ainsi à 90.404 euros de gains et cadeaux.







Publicité





Les 12 coups de midi du 16 septembre, plus que 11 cases sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, un dernier indice semble se dévoiler mais on ne peut pas encore voir de quoi il s’agit. Stéphane est resté sur la piste du film « Les sous-doués » et a proposé le nom de Maria Pacôme. Mais c’est encore raté !

Rappel des indices présents : une salle de classe en image de fond, un cactus en forme de chat, un cintre, un ballon en forme de coeur, un projecteur, et une bouée licorne.

Qui peut bien s’y cacher ? Chez Stars Actu, on pense à Mathilde Seigner : la salle de classe pour son rôle dans la série « Sam », la bouée pour les films « Camping », le ballon coeur pour le film « Mariages » et le projecteur pour sa carrière au cinéma.

Rappel des noms proposés pour cette étoile : Gérard Klein, Coluche, Isabelle Adjani, Christian Clavier, Dany Boon, Fabrice Luchini, Alice Taglioni, Patrick Bruel, Clovis Cornillac, Pierre Richard, Michelle Pfeiffer, Salma Hayek, Louis de Funès, Jean-Paul Belmondo, Daniel Radcliffe, Josiane Balasko, Arielle Dombasle, Gérard Jugnot, Michel Blanc, Kev Adams, Michel Galabru, Daniel Auteuil, Maria Pacôme

Les 12 coups de midi du 16 septembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1v

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note