« Les combattantes », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (19 septembre)

Les combattantes, vos épisodes inédits du lundi 19 septembre 2022 – C’est ce lundi soir que TF1 lance sa nouvelle série inédite « Les combattantes », portée par Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou et Sofia Essaïdi. Une série qui vous plonge en pleine Première Guerre Mondiale avec quatre femmes hors du commun.







A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Les combattantes » : vos deux épisodes du 19 septembre

Épisode 1 : Septembre 1914, cela fait un mois que les combats font rage. Dans les Vosges, quatre femmes se retrouvent au plus près de la ligne de front. Marguerite, prostituée parisienne, tente de se rapprocher des cantonnements, Suzanne, infirmière en cavale, cherche à fuir vers la Suisse, Agnès, mère supérieure, voit son couvent transformé en hôpital militaire et Caroline, seule à la tête de l’usine de son mari parti au front, fait face à l’hostilité de sa belle-mère et aux premières difficultés…

Épisode 2 : Agnès se prend d’affection pour un soldat muet dont elle ignore tout. En attendant de pouvoir prendre son train, Suzanne, qui a pris l’identité de sa passeuse morte dans l’attaque de la ferme, apporte son aide aux blessés – ce qui réjouit le médecin major Joseph. Caroline se débat contre les manigances de son beau-frère Charles, qui veut récupérer la direction de l’usine. Marguerite a tapé dans l’œil de Marcel, le patron du bordel. On apprend la raison de sa venue dans cette zone de guerre.



Personnages et interprètes

Avec : Audrey Fleurot (Marguerite de Lancastel), Julie de Bona (Mère supérieure Agnès), Camille Lou (Suzanne Faure), Sofia Essaïdi (Caroline Dewitt), Sandrine Bonnaire (Eléonore Dewitt), Tcheky Karyo (Général Duvernet), Laurent Gerra (Abbé Vautrin), Tom Leeb (Joseph Duvernet), Yannick Choirat (Marcel Dumont), Grégoire Colin (Charles Dewitt), Vincent Rottiers (Lucien Charrier), Florence Loiret Caille (Yvonne Dumont), Maxence Danet-Fauvel (Colin de Renier), Eden Ducourant (Juliette), Pascal Houdus (Till), Noam Morgensztern (Louis Compoing), Marie Mallia (Soeur Geneviève), Théo Costa Marini (Adjudant Bernard Bergeret), Nicolas Van Beveren (Capitaine Delille), Mikael Mittelstadt (Gus), Edouard Eftimakis (Léon Duvernet), Léo Luchier (Augustin), Sébastian Judea (Jules), Arthur Seth (François), Robin Migné (André), Aurélie Boquien (Denise), Michaël Vander-Meiren (Jean), Betty Desmier (Nathalie Schmidt), Maud Martin (Jeanine), Joshua Kohn (Hugo), Bruno Forget (Bruand), Stacy Grewis Belotti (Madeleine Dewitt), Emmanuelle Bouaziz (Florence), Bérénice Ouedraogo (Irène), Juliette Poissonnier (Alice), Laure Franquès (Catherine), Candice Pauilhac (Odile), Ronald Leclercq (Gaston), Lilea Le Borgne (Solange), Maëva Dambron (Soeur Clarence), Catherine Artigala (Germaine), Jérémy Wulc (Passembec), Belinda Portoles (Soeur Bélinda), Lucas Bleger (Monsieur Delcourt), Erike Servajean (Michel), Xavier Pottier (Yves)

VIDEO la bande-annonce

Découvrez en avant-première des images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce.

