Les rivières pourpres du 19 septembre : France 2 lance la saison 4 (épisode 1)

5 ( 1 )

Les rivières pourpres du 19 septembre 2022, vos épisodes ce soir sur France 2 – Ce soir France 2 lance la diffusion de la saison 4 inédite de votre série « Les rivières pourpres ». Au programme de cette première soirée, l’épisode 1 divisé en deux parties. Une série inspirée du roman culte du maître du thriller, Jean-Christophe Grangé, avec Olivier Marchal (Commissaire Pierre Niemans) et Erika Sainte (Lieutenant Camille Delaunay).







Publicité





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.







Publicité





Les rivières pourpres, présentation de la saison 4

Le commissaire Pierre Niemans et le lieutenant Camille Delaunay sont une nouvelle fois appelés aux quatre coins de la France. Explosifs et inséparables, ils devront se soutenir plus que jamais, face à l’étrangeté de leurs nouvelles affaires.

Un tueur vêtu d’un costume tout droit sorti d’une société secrète au Nigéria qui sème la terreur dans un village isolé, des cadavres vernis au sein d’un institut des Beaux-Arts à la réputation sulfureuse, un centre de tueurs en série caché dans la forêt des Landes, ou bien une plongée de nos enquêteurs dans un voyeurisme très spécial… Les enquêtes qui attendent Niemans et Camille prennent un tournant toujours plus étrange, toujours plus inattendu, dans des décors et des communautés jamais vus auparavant.

Entre ésotérisme, vestiges du passé et secrets inavouables, nos enquêteurs devront être plus soudés que jamais devant la noirceur de l’âme humaine.

Les rivières pourpres du 19 septembre, l’épisode 1 « Kovenkore »

Sous une pluie battante, un car roule prudemment, dans la nuit. Dedans, des adultes, des enfants, qui parlent en retournant chez eux. Soudain, le car s’immobilise. Jacques, le conducteur, descend vérifier. Une herse a été posée à terre : les quatre roues sont crevées. Et alors qu’il se relève, Jacques est brusquement attaqué par une silhouette sortant de l’ombre, qui lui assène un coup de griffes en métal dans les cuisses. Une cloche retentit. Jacques regarde autour de lui : ils sont sur un passage à niveau, et un train leur fonce droit dessus. Ayant fermé la porte du car en descendant, immobilisé à cause de sa blessure, il ne peut que fermer les yeux au moment où le train percute le car. C’est dans ce contexte douloureux que Niemans et Camille sont appelés à l’aide. Et, alors que l’enquête démarre, d’autres morts suivent ce terrible drame. Et une évidence se dessine pour nos policiers : chaque victime semble avoir été soupçonnée par le passé, dans divers dossiers de police. Le tueur à griffes semble se prendre pour une sorte de justicier masqué, au sein d’un village où la population est meurtrie par la mort de leurs proches, et où la tension est à son comble.



Publicité





« Les rivières pourpres », la série inspirée du roman culte du maître du thriller Jean-Christophe Grangé, revient ce soir dès 21h10 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note