Les rivières pourpres du 26 septembre : votre épisode inédit ce soir sur France 2

Les rivières pourpres du 26 septembre 2022, vos épisodes ce soir sur France 2 – Nouvel épisode inédit de la saison 4 de votre série « Les rivières pourpres » ce lundi soir sur France 2. Au programme de cette première soirée, l'épisode 2 divisé en deux parties et intitulé « Anima Obscura ».







Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne







Les rivières pourpres du 26 septembre, l’épisode 2 « Anima Obscura »

Niemans et Camille débarquent à l’institut des Beaux-Arts de Malpas. Deux étudiants ont découvert le corps d’une autre élève, exsangue, accroché devant un tableau aux couleurs sombres, peint avec le sang de la victime. Un cadre macabre pour nos deux enquêteurs, dont les soupçons se portent rapidement sur Ariane Maubert, la professeure de la victime. Et les raisons sont nombreuses : Ariane n’est autre que Lilith, une personnalité controversée, peintre de génie et créatrice de l’Anima Obscura, un mouvement pictural qui cherche à peindre la noirceur de l’âme, et dont l’institut se revendique comme étant le fer de lance des futurs génies du genre. Et Lilith est connue pour pousser ses élèves à bout, pour aller puiser dans les tréfonds des corps pour libérer l’énergie créatrice. Mais, en se rapprochant d’elle, Camille découvre une femme plus complexe, loin de l’artiste provocante et glaçante. Niemans, lui, cherche à comprendre les secrets que renferment cet institut, au moment où un nouvel élève est tué, et reproduit dans un tableau, le style de… Lilith.

Les rivières pourpres, rappel de la présentation de la saison 4

Le commissaire Pierre Niemans et le lieutenant Camille Delaunay sont une nouvelle fois appelés aux quatre coins de la France. Explosifs et inséparables, ils devront se soutenir plus que jamais, face à l’étrangeté de leurs nouvelles affaires.

Un tueur vêtu d’un costume tout droit sorti d’une société secrète au Nigéria qui sème la terreur dans un village isolé, des cadavres vernis au sein d’un institut des Beaux-Arts à la réputation sulfureuse, un centre de tueurs en série caché dans la forêt des Landes, ou bien une plongée de nos enquêteurs dans un voyeurisme très spécial… Les enquêtes qui attendent Niemans et Camille prennent un tournant toujours plus étrange, toujours plus inattendu, dans des décors et des communautés jamais vus auparavant.

Entre ésotérisme, vestiges du passé et secrets inavouables, nos enquêteurs devront être plus soudés que jamais devant la noirceur de l’âme humaine.



