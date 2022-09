Ligue des nations « France / Autriche » du 22 septembre : match en direct, live et streaming ce soir sur M6

5 ( 1 )

« France / Autriche » du jeudi 22 septembre 2022 – Derniers de leur poule et déjà éliminés, les Bleus de Didier Deschamps reçoivent l’Autriche ce jeudi soir au Stade de France dans le cadre de la 5ème journée de la Ligue des Nations.







Une rencontre à suivre ce soir à 20h35 sur M6 et commentée en direct par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.







« France / Autriche » : à propos

Pour cette 5e journée de la phase de groupes, la France affronte l’Autriche qui vient avec de belles intentions.

Tenante du titre de la Ligue des Nations acquis en octobre dernier, la France ne défendra pas son sacre pour cette nouvelle édition. En effet, avec déjà 2 défaites en 4 matchs les Bleus sont d’ores et déjà éliminés de la course au Final.

Néanmoins, la victoire est impérative pour conserver sa place en division A de la Ligue des Nations et également pour faire le plein de confiance à quelques semaines du début de la Coupe du monde au Qatar.

Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri prendront l’antenne pour commenter en direct cette rencontre. Tout au long de la retransmission, Carine Galli nous fera vivre le match sur le bord du terrain avec les premières réactions des joueurs et du sélectionneur, Didier Deschamps.

La rencontre en direct live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 20h35. Début de la rencontre à 20h45.



Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur 6Play (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de l’Équipe de France 6Play (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)

Score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

France : 0

Autriche : 0

