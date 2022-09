Mask Singer : qui se cache sous le masque de la Mariée ? Indices

5 ( 3 )

Mask Singer saison 4 les indices sur la Mariée – A quelques heures du prochain prime évènement de « Mask Singer », vous vous demandez qui peut bien se cacher sous le costume de la Mariée ? Et pour cause, il s’agit certainement de l’un des masques les plus compliqués à démasquer !







En effet, la voix de la Mariée est difficile à reconnaitre et a totalement perdu les enquêteurs, Chantal Ladesou, Kev Adams, Jeff Panacloc et Vitaa.







Mask Singer saison 4 : qui se cache derrière la Mariée ?

Et vous, vous avez une idée sur l’identité de la personne qui se cache sous le magnifique costume de la Mariée ? On vous aide dans votre enquête avec un point sur les indices dont on dispose avant le prime de ce soir.

Indice n°1 : « J’adore le blanc, surtout associé au rouge et au bleu »

Indice n°2 (en commun avec le Singe) : « Nous avons été couronnés d’or »

Récap de ce que la Mariée a déclaré sur le 2ème prime :

– « Une fleur parmi les fleurs, plutôt parmi les épines »

– « J’ai l’habitude, je sais ce que c’est d’être la seule, de devoir se faire une place dans le club »

– « Je ne sous estime jamais mes concurrents »

– « Le tout est de savoir ce qu’on veut et de s’en donner les moyens »

– « J’ai choisi ma voix, pas la plus évidente pour une femme »

– « les femmes peuvent tout faire »

Objets : une bague avec écrit 2010/2016, des mojitos, une étoile rouge, une trousse de secours et une serviette

Propositions des enquêteurs : Laure Boulleau, Victoria Abril, Mercotte



La dernière prestation de la Mariée sur « Aimer jusqu’à l’impossible » de Tina Arena

Ces indices vous aident t-ils ? Saurez-vous trouver qui se cache sous le masque de la Mariée ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 6 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

