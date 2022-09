« Meurtres à Granville » ce soir sur France 3 (10 septembre)

5 ( 1 )

« Meurtres à Granville » avec Florence Pernel et Raphael Lenglet est en mode rediffusion ce samedi soir sur France 3. Après un inédit la semaine dernière, c’est déjà une rediffusion d’un téléfilm de la série « Meurtres à » que France 3 vous propose ce soir. Direction Granville une ancienne médecin légiste va aider la police à enquêter sur un cadavre retrouvé sur la plage.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







« Meurtres à Granville » : histoire, résumé

Sur sa terrasse qui surplombe la mer à Granville, Camille Fauvel, ancienne médecin légiste et romancière à succès, écrit pour son nouveau roman une scène de meurtre très similaire à celle qui se déroule au même moment, sur la plage en contrebas.

Après la découverte du cadavre, supplicié selon les anciens rites vikings, le lieutenant de police Damien Bonaventure est chargé de l’affaire. Nouvellement nommé dans la localité, il va trouver une alliée de poids en la personne très séduisante de l’écrivaine. Ensemble, et alors que le meurtrier se prépare à frapper de nouveau, Camille et Damien vont mettre à jour une étrange histoire de vengeance, venue du fond des âges et en rapport avec le passé de la ville.

Casting : interprètes, personnages…

Un téléfilm réalisé par Christophe Douchand et avec dans les rôles principaux Florence Pernel, Raphael Lenglet, Ariele Semenoff, Myriam Bourguignon, Apolline Bercholz.



A Granville, les meurtres rejoignent la fiction…. Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 21h05 sur France 3.

