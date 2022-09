The Voice Kids du 10 septembre : le prime 4, découvrez le plus jeune talent (VIDÉO)

5 ( 1 )

The Voice Kids du 10 septembre 2022, extrait vidéo – Ce samedi soir, Nikos vous donne rendez-vous sur TF1 pour suivre le quatrième prime de The Voice Kids 2022. Après trois premières soirées avec de jeunes talents prometteurs, les auditions à l’aveugle se poursuivent et ce soir vous allez découvrir Lola-Rose, la plus jeune de la saison ! On vous propose dès maintenant de l’écouter.







Publicité





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Publicité





The Voice Kids du 10 septembre 2022 : découvrez le plus jeune talent de la saison

Lola-Rose est la benjamine du concours. Elle a une passion pour les pandas roux et rêve d’en avoir un à la maison. Mais elle a déjà un chat « c’est déjà bien » ! Fan absolue de Maëlle, gagnante de la saison 7. Lola-Rose découvre le chant à l’âge de 4 ans alors qu’elle voit Maëlle à la télévision et c’est la révélation : elle veut devenir chanteuse comme elle !!! Ce soir chanter sur la même scène que son idole « c’est un rêve ».

VIDÉO The Voice Kids du 10 septembre, extrait



Publicité





The Voice Kids revient ce samedi 10 septembre 2022 dès 21h05 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note