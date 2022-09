Echappées Belles du 10 septembre : ce soir le Rwanda et le Morbihan

5 ( 1 )

Echappées Belles du 10 septembre 2022. C’est encore des rediffusions qui vous attendent ce samedi soir dès 20h55 sur France 5. La chaîne vous propose deux anciens numéros du magazine « Échappées belles ». Au programme aujourd’hui, le numéro « Rwanda, le pays aux mille collines » suivi de « Le Morbihan de village en village ».







Echappées Belles du 10 septembre, à 20h55 – Rwanda, le pays aux mille collines

Surnommé la Suisse ou encore le Singapour de l’Afrique, le Rwanda sonne comme une sorte d’Eldorado encore préservé. Ici, l’écologie fait partie des priorités et les femmes sont majoritaires au Parlement. Une nation moderne, qui tente de préserver au mieux sa nature fantastique, comme par exemple le gorille des montagnes, animal emblématique du pays. Les habitants de ce petit pays débordent d’une énergie créatrice et réalisent leurs rêves qu’il s’agisse d’art ou d’entreprenariat. Sophie emmène le téléspectateur à leur rencontre…

Sujets : les femmes au pouvoir/Sanctuaire vert/Les vaches sacrées/Les travailleurs du lac/Le pays du vélo/L’Afrique du futur.

Echappées Belles du 3 septembre, à 22h25 – Le Morbihan de village en village

Le Morbihan, seul département à porter un nom breton (« petite mer »), est la destination estivale par excellence pour les touristes français et étrangers. Elle attire avec sa côte sauvage, son Golfe et ses îles. Alors quand arrivent les beaux jours, ce ne sont pas les villes, mais bien les villages, de la côte ou des îles, qui voient rapidement leur population croître.

Pour faire face à cette affluence, de nombreux villages se dotent de petits commerces, d’ateliers, de restaurants et de diverses activités afin de satisfaire les touristes. Une aubaine pour garder la vie dans ces villages. Mais l’attrait n’est pas équivalent partout…

A l’inverse, les villages de l’intérieur, sont souvent plus confidentiels, et comme figés dans le temps. Et pourtant ils ne manquent pas d’atouts… On y découvre un patrimoine riche, des artistes étonnants, et globalement, que ce soit dans le paysage ou dans les rencontres, du caractère. Parfois revêche mais finalement attachant, à l’image des habitants.

Ainsi, en s’immergeant dans les villages du Morbihan, Ismaël Khelifa part à la rencontre de personnalités authentiques, libres, et attachées à protéger leur cadre de vie, leur esprit de communauté. Un cadre que certains considèrent comme menacé, voyant l’intérêt grandissant des citadins pour cette qualité de vie. De la très touristique Rochefort-en-terre, à Lizio l’oubliée, en passant par Pénerf la familiale, il y a dans ce voyage de quoi satisfaire tous les voyageurs curieux….

Sujets : Village à tribord ! – Le petit port qui avait tout d’un grand – L’huître, trésor de Pénerf – Lizio, la cité presque oubliée – Cuisine bretonne – Retour sur terre à Rochefort – Au royaume des ducs de Bretagne.



