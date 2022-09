Prière d’enquêter du 6 septembre : votre épisode inédit ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Prière d’enquêter du 6 septembre 2022 – Nouvel épisode inédit de la saison 1 de la série « Prière d’enquêter » ce soir sur France 3. Deux ans après le succès de l’épisode 2, vous allez enfin pouvoir découvrir la suite avec toujours le duo formé par Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi.







Un programme également disponible en avant-première puis replay sur France.TV.







Prière d’enquêter du 6 septembre, l’épisode 3 « C’était écrit »

Université de Montpellier. Une professeure, Nathalie Josserand, 45 ans, est trouvée morte dans un amphi. Premier suspect pour Elli: David Crosnier, 35 ans, maître-assistant, chez qui on retrouve l’arme du crime. Ex-compagnon de Nathalie, il entretient une relation amoureuse avec une de ses étudiantes… qui n’est autre que Maryam, la sœur d’Elli ! La relation entre Elli et Maryam (qui défend David contre vents et marées) est mise à mal, d’autant qu’Elli annonce à ses sœurs qu’elle va être obligée de vendre leur maison de famille… Alors qu’Ellise focalise sur David, Clément entrevoit un autre suspect, Stéphane Rocques,président de l’université. Il semble avoir un secret qu’il veut préserver à tout prix…

Casting

Avec : Sabrina Ouazani (Elli), Mathieu Spinosi (Clément), Jérôme Robart (Franck), Christian Rauth (Mathias), Myriam El Ghali-Lang (Bérénice), Kelia Millera (Noémie) Sihame Falhoune (Maryam), Xavier Deranlot (Père Abbé Luc)



« Prière d’enquêter » revient ce soir dès 21h05 sur France 3.

