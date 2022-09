5 ( 5 )

Sept à huit du 11 septembre 2022, sommaire et reportages – En ce week-end et comme chaque dimanche, vous avez rendez-vous demain soir avec Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro du magazine d’information « 7 à 8.







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







Sept à huit du 11 septembre 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Jantes en aluminium, aileron arrière, moteur boosté. La France compte 200.000 adeptes du tuning. Une passion dévorantes et bruyante.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Un couple soupçonné d’avoir maltraité ses 10 enfants pendant des années. Le services sociaux n’auraient pas réagi malgré plusieurs signalements.

🔵 Fans de la famille royale, ou membres de l’aristocratie, l’émotion et le deuil des britanniques après le décès d’Elizabeth II.

🔵 Et Bilal Hassani dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Son combat pour être lui-même, homme et femme à la fois. Malgré les insultes et les menaces.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 11 septembre 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

