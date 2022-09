Plus belle la vie spoiler : le retour de Djawad, Livia, Pavel et d’autres prisonniers (vidéo PBLV épisode n°4618)

4.4 ( 10 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – C’est le retour de personnages emblématiques qui se prépare pour la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien marseillais Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, Djawad est de retour après des années d’absence !







Et à ses côtés, des méchants emblématiques : Pavel, Livia, Stan, Agathe Robin, ou encore Lorraine Fournier. Et tous vont s’évader en même temps !

Plus belle la vie spoiler des prisonniers emblématiques de retour pour une grande évasion

La prison des Baumettes est en sureffectif et des détenus vont être transférés dans d’autres établissements pénitentiaires. C’est Kevin qui va assurer le transfert. Parmi les détenus, il y a Pavel, Dr Livia, Djawad, Stan, Lorraine Fournier, et Agathe Robin. Malheureusement le fourgon pénitentiaire fait une violente embardée qui le pulvérise sur le bas-côté et les vitres se fracassent. Les prisonniers sont sonnés mais la porte du fourgon s’est ouverte.



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4618 du 15 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

