Sept à huit du 25 septembre 2022, sommaire et reportages – Demain, Harry Roselmack vous donne rendez-vous comme chaque dimanche soir dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro du magazine d’information « 7 à 8.







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







Sept à huit du 25 septembre 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Les secrets des marchés aux puces, un vide grenier de luxe où certains trésors se négocient à prix astronomiques.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Jalousie et règlements de comptes entre joueuses stars du PSG. Témoignages exclusifs sur l’affaire Hamraoui qui secoue le foot français.

🔵 Ils commentent des hold-ups pour récupérer leurs propres économies. Dans un Liban en peine banqueroute, document choc sur ces braqueurs du désespoir.

🔵 Et Damien Dedun, le boulanger de l’Elysée, dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Un petit-fils d’agriculteur devenu bête de concours et un roi de la baguette.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 25 septembre 2022.

