Ici tout commence spoilers : l’heure de vérité pour Kelly, Anaïs risque gros, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 26 au 30 septembre)

Ici tout commence spoilers, découvrez les résumés en avance du 26 au 30 septembre 2022 – Alors qu’en ce samedi le week-end commene à peine, si vous êtes accro au feuilleton de TF1 « Ici tout commence », il est l’heure d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par les nouveaux débordements d’Anaïs et David.

En effet, ces deux là continuent de faire n’importe quoi et l’un de leurs « cap ou pas cap » va déraper. Ils vont s’attirer les foudres du chef Teyssier, qui va prononcer une lourde sanction ! Anaïs et David risquent l’exclusion de l’institut ! De son côté, Salomé décide d’enquêter sur David…

Dans les cuisines du Double A, ambiance tendue entre Théo et Axel ! Et Ethan et Samia continuent de s’affronter.

Quant à Kelly, elle demande à Tony de faire un test de paternité… Et Louis se sent menacé par Livio, il pense que le bel italien drague Charlène.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 26 au 30 septembre 2022

Lundi 26 septembre (épisode 495) : Au restaurant éphémère, Anaïs fait une bouleversante découverte. En cuisine, Louis en fait voir de toutes les couleurs à Solal. En quête de vérité, Kelly fait une surprenante demande à Tony.

Mardi 27 septembre (épisode 496) : Anaïs et David jouent à un jeu dangereux. Au Coffee Shop, Laetitia prend une décision radicale. A L’institut, Louis passe à la casserole.

Mercredi 28 septembre (épisode 497) : Coup de théâtre pour Anaïs : elle tombe de haut. Au Double A, Théo s’attire les foudres de sa brigade. De son côté, Louis met les points sur les « i » avec Livio.

Jeudi 29 septembre (épisode 498) : Chaud devant : Teyssier rend son verdict sur le menu d’Anaïs. Fatigué des reproches de Théo, Teyssier prend les choses en mains. Dans le bureau du proviseur, Billie, Samia et Vic font une improbable découverte.

Vendredi 30 septembre (épisode 499) : N’y tenant plus, Salomé décide de mener son enquête sur David. A L’institut, Enzo reçoit une mystérieuse invitation. La compétition bat son plein entre Ethan et Samia.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 26 au 30 septembre 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

