Un si grand soleil du 19 septembre : Florent et Enzo réconciliés (résumé épisode 979 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 19 septembre, spoiler résumé de l’épisode 979 en avance – Fan de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » et curieux de savoir ce qui vous attend ? Alors c’est le moment puisqu’on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 19 septembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Au cabinet, Christophe repense à ce qu’il a dit à Angel après l’opération… Il est tendu et quand Charles arrive en retard, il l’envoie balader. Il finit par s’excuser mais Charles voit que son comportement n’est pas normal.

La femme d’Angel est anéantie. Elle est avec Johanna, elle veut savoir ce qui s’est vraiment passé au commissariat au moment de sa mort. Johanna lui parle de l’opération clandestine, qui a peut être eu des complications. Mais la femme d’Angel pense qu’il a été frappé ! Johanna lui parle de l’enquête de l’IGPN, mais elle veut porter plainte. Johanna pense que c’est trop tôt.



Publicité





A la paillotte, Claire retrouve son père. Il est content de la voir, elle l’invite à prendre un verre à la maison, mais sans Hélène. Victor refuse de venir sans la femme qu’il aime.

Manu est interrogé par l’IGPN, il doit s’expliquer au sujet de la mort d’Angel et on lui reproche d’avoir coupé la caméra. Pendant ce temps là, Becker apprend par le médecin légiste qu’Angel est mort d’une hémorragie due à l’opération. Il n’a pas été frappé, mais le médecin ne sait pas encore ce qui a causé sa mort.

Florent appelle Enzo pour lui parler des cartons à récupérer. Claire lui demande d’insister pour qu’il vienne pour le pot à la maison. Il lui laisse un message sur son répondeur. Claire explique à Florent que son père a refusé de venir sans Hélène. Pendant ce temps là, Victor se plaint de sa fille auprès d’Hélène… Il trouve la réaction de sa fille absurde. Mais Hélène l’encourage à renouer et aller à ce pot.

Kira appelle Enzo, elle en a marre qu’il fasse la tronche et elle prend mal le fait qu’il ne vienne pas au pot. Kira annonce à Enzo que elle aussi va lui faire la tête et lui raccroche au nez !

Mission réussie pour Kira puisqu’Enzo se rend chez Claire et Florent. Enzo apporte une bière à son père pendant qu’il fait le barbecue, Florent est touché que son fils soit là et est désolé pour tout ce qui s’est passé. Enzo fait son mea-culpa. Père et fils se disent qu’ils s’aiment.

Becker retrouve Manu, il lui assure qu’il va reprendre bientôt le boulot puisque le légiste a conclu qu’il n’y avait pas eu de violence.

Sabine va voir Florent, elle se réjouit de le voir réconcilié avec Enzo. Et Virgile débarque, à la grande surprise de Claire.

Cécile dîne avec Christophe, elle a l’air préoccupée. Christophe l’interroge sur la mort d’Angel. Elle pense que c’est une bavure ou une complication de l’opération clandestine. Mais Cécile préfère arrêter d’en parler.

Hélène se promène, seule. Pendant ce temps là, Kira se félicite d’avoir mis la pression à Enzo. Elle est heureuse qu’il soit revenu et lui confie qu’il lui a manqué. Hélène est devant la maison et les observe tous !

La femme d’Angel débarque au commissariat, en larmes. Elle veut savoir ce qu’on a fait à son mari ! Les flics la placent en cellule de dégrisement.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 septembre 2022

Un si grand soleil du 19 septembre extrait, Enzo et Florent se réconcilient

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note