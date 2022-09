Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 septembre 2022

5 ( 2 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 30 septembre 2022 – La semaine commence et si vous êtes accro à la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » et curieux de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans trois semaines, on peut vous dire Claire affronte encore une fois Hélène. Victor doit faire un choix… Et Christophe présente Achille à Cécile ! De son côté, Kira est contrainte de travailler avec Louis.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 26 au 30 septembre

Lundi 26 septembre 2022, épisode 984 : Victime d’un nouvel acte de vandalisme, Claire affronte Hélène, ce qui oblige Victor à prendre parti. Alors qu’Eva décide de répliquer, Christophe se demande qui sera la première cible parmi son entourage…

Mardi 27 septembre 2022, épisode 985 : Janet confie la mission à Alain de convaincre un Becker réticent de se faire dépister. Parallèlement, alors qu’Eva dévoile ses intentions à Christophe, Achille est victime d’un malheureux accident…

Mercredi 28 septembre 2022, épisode 986 : Face à la détermination d’Eva, Christophe lance une contre-attaque. De son côté, Damien, le prof de philo tant convoité, demande à Kira et Louis de faire un exposé ensemble, mais Kira réussira-t-elle à mettre de l’eau dans son vin ?

Jeudi 29 septembre 2022, épisode 987 : Alors que les plans d’Eva se retrouvent court-circuités de façon radical, Kira pense que le couple Louis/Lili est moins solide qu’il n’y parait. De son côté, Cécile parviendra-t-elle à pardonner Christophe de lui avoir menti si longtemps ?

Vendredi 30 septembre 2022, épisode 988 : Tandis qu’Aya sauve la vie d’Akim, Thaïs drague ouvertement son prof. Parallèlement c’est la douche froide pour Kira avec Louis Quant à Christophe, il présente une personne très importante pour lui à Cécile et Margot.



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

