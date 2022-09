EXCLU Plus belle la vie : la mort de Pavel, Frémont reprend le bar, Samia de retour (infos PBLV)

3.9 ( 8 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 21 octobre 2022 C’est un véritable coup de tonnerre qui vous attend au début du mois d’octobre dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ! Si vous êtes impatient d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes, Stars Actu vous révèle tout en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que le Mistral va être secoué par la mort de son habitant le plus emblématique : Roland Marci !

Plus belle la vie : Pavel enfin mort

Bastien a balancé aux flics que Pavel était au Zéphir. Le quartier du Mistral est quadrillé. Alors que Patrick et Ariane pénètrent dans le Zéphyr, ils montent jusqu’à la chambre de Pavel et stupeur : il n’y a personne… Le lendemain, Eugénie questionne Revel sur le fait que Pavel leur ait encore échappé. Revel en fait une affaire personnelle. Pavel qui écoute l’interview veut se servir de Revel pour arriver à ses fins.

Lorraine apporte un copieux petit déjeuner à Luna. Pavel trouve ça louche et comprend, énervé, que Lorraine a voulu empoissonner Luna. Pavel prend très mal cette tentative de meurtre et menace de la tuer si elle recommence.

Revel se prépare pour son rendez-vous avec le représentant du ministère. Il se rend sans le savoir dans la villa de Pavel, qui compte le piéger avec des femmes… Revel quant à lui, est retrouvé complètement nu au parc Borely. Il ne se souvient de rien à part quelques flashs…

Luna reconnait formellement le corps de Pavel, elle est soulagée qu’il soit enfin mort. Lorraine avoue qu’elle l’a empoisonné car il commençait à faiblir à cause de son amour pour Luna. Léo demande à Revel qu’Agathe soit blanchie mais le procureur est formel : s’il la retrouve elle croupira en prison. Léo a donc un plan, il va récupérer l’enregistrement de la vidéo de Revel pour le faire chanter ! Revel n’a pas d’autre choix que de rendre la liberté à Agathe. Cette dernière va partir en Argentine et Léo choisit Claire. Léo et Claire se retrouvent avec tendresse. Il reste un évadé à retrouver : il s’agit de Djawad.



Frémont monte un stratagème et reprend le bar du Mistral

Un avocat américain a annoncé à la famille Marci que Roland a légué son bar à… Charles Frémont ! François a embauché un détective pour enquêter sur l’avocat Américain. Il demande à Kilian de rester travailler au bar car ils ont besoin d’un espion en interne. Frémont prend possession du bar qu’il renomme “Le Charles établissement de qualité”. Il a peu d’empathie pour Kilian qu’il force à appeler “patron”…

Au bar, Frémont se montre dur avec Kilian et lui fait même décrocher une photo de famille des Marci. Même Lola a du mal à garder son calme face au fourbe Frémont…

François a eu le détective au téléphone, ils organisent une réunion en ligne où Frémont est convié. L’avocat avoue être un comédien embauché par Frémont. Ce dernier est découvert et devra en guise de punition faire le larbin toute la journée au bar…

Killian ouvre enfin le cadeau que Roland lui a offert. Il s’agit d’une clé qui ouvre son vestiaire à la salle de boxe. Il y croise Sergio qui lui explique que Roland a mis ses affaires en ordre chez un notaire Maitre Soubise… Et c’est à Kilian que Roland a légué son bar !

Kévin et Alexandre en couple

Kevin et Alexandra ont passé une belle nuit ensemble, et préparent le petit déjeuner au réveil. Ils décident d’officialiser leur relation au commissariat. Ils le disent à Boher qui n’y voit pas d’inconvénient à condition qu’Ariane soit la nouvelle responsable de stage d’Alexandra…

Laetitia apprend par Ariane que Kevin est amoureux. Laetitia, vexée de ne pas avoir été mise dans la confidence, confronte son fils. Elle veut inviter Alexandra à diner ce soir. Au Marci, Emilie dresse un portrait pas très avantageux de son ex-belle-mère auprès d’Alexandra…

Jean-Paul revoit Samia

La nuit, Boher fait des cauchemars et ressent une angoisse même en se réveillant. Patrick pense qu’il est peut-être en train de faire un burn out. Il voit même Samia passer dans le commissariat. Ariane, Boher et Patrick vont se faire décorer aujourd’hui et Boher est de plus en plus paranoïaque. Il est angoissé et transpire. Les applaudissements de plus en plus forts semblent étourdir Boher. Il voit une revenante…

Alors que Patrick est au commissariat, il voit l’apparition d’Anne Olivieri. D’un coup il se retrouve sur une plage et Olivieri lui dit qu’il va tout perdre. Patrick se réveille et cette terrible prédiction ne le laisse pas indemne. Patrick rend visite à Boher pour prendre de ses nouvelles. Ils s’avouent tous les deux qu’ils ont eu des apparitions. Ils mettent ça sur le compte du surmenage…

Betty est enceinte de Noé

En classe, Betty ne sent pas bien et fait un malaise. Vidal lui conseille de faire un test de grossesse…

Et retrouvez votre série quotidienne chaque soir sur France 3 et france.tvv

