Un si grand soleil du 23 septembre : Eva va se venger (résumé épisode 983 en avance)

Un si grand soleil du 23 septembre, spoiler résumé de l’épisode 983 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 23 septembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Christophe explique à Cécile qu’Achille n’est pas son fils. Il l’a connu quand il avait 5 ans, sa mère venait au cabinet pour soigner leur chien. Ils n’avaient pas d’argent et il ne les faisait jamais payer. Christophe a été touché par cette femme et ce petit garçon. Elle est morte il y a quelques années et Achille a été placé en famille d’accueil, Christophe essaie d’être là pour lui. Cécile se sent trahie, elle lui demande de partir !

Thaïs fait un footing, elle croise le prof de philo. Il l’interroge sur sa pratique sportive, Thaïs lui propose de la suivre.



Eva est dans le bureau de Johanna, qui lui explique que sa plainte va être classée sans suite. Johanna lui explique que d’après le légiste, c’est le chirurgien qui a pratiqué l’opération clandestine qui est responsable. Elle lui parle de l’erreur des fils de sutures et lui explique que c’était peut être intentionnel. Johanna encourage Eva à le balancer à la police mais elle assure ne pas savoir qui c’est.

Au lycée, Thaïs confie à Kira qu’elle a couru avec le prof de philo. Mais Kira est en boucle sur Louis et Lili… Thaïs l’encourage à venir courir avec elle, Louis les interrompt. Il s’excuse, elle ne veut pas lui parler.

Le médecin légiste vient parler à Cross, il a fait le parallèle entre l’opération d’Angel et celle des faux monnayeurs. Il pense qu’il s’agit du même chirurgien, qui se faisait appeler « le fleuriste ».

Kira parle de Louis à Thaïs. Il n’a toujours pas compris ce qu’elle ressent pour lui. Thaïs lui parle d’une soirée étudiante, elle a 2 places et lui propose d’y aller ensemble. Kira finit par accepter. A l’hôpital, Claire reçoit un appel de Kira, qui lui demande si elle peut dormir chez Thaïs. Elle a des scrupules et lui parle de la fête… Claire n’est pas emballée mais accepte.

Cross et le légiste vont interroger Gaëlle en prison au sujet du « fleuriste ». Elle dit ne rien avoir à dire de plus. Elle affirme que c’est « un mec bien » et qu’il n’avait pas le choix. Pire, il lui a sauvé la vie. Elle s’en va sans balancer Christophe.

Pendant ce temps là, Christophe est avec Achille. Il lui parle de Cécile, Achille se sent coupable mais Christophe lui assure que ce n’est pas sa faute. Margot est avec Cécile, elle s’excuse de s’être immiscée dans son couple. Cécile n’arrive pas à accepter qu’il soit incapable de lui dire pourquoi il lui a caché.

Louis parle de Kira à Lili, elle pense que ça va finir par se tasser et propose de lui parler. Et elle l’interroge ensuite sur son intimité… Louis lui assure que lui aussi n’a jamais rien fait, il est un peu gêné.

Thaïs et Kira se rendent à la fête étudiante. Pendant ce temps là, Eva est chez le légiste pour dire au revoir à son mari. Elle affirme qu’elle sait qui l’a tué et qu’il va payer ! Elle va lui faire ce qu’il lui a fait, lui prendre ce qu’il a de plus cher !

Un si grand soleil du 23 septembre extrait, Thaïs drague son prof de philo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

