Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 7 octobre 2022

5 ( 6 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 7 octobre 2022 – Si vous êtes fan du feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Thaïs drague Damien, le prof de philo, jusqu’à ce qu’il craque… Pendant ce temps là, Kira n’en peut plus : Lili veut organiser l’anniversaire surprise de Louis chez elle !

Et tandis que Claire essaie d’oublier Hélène, c’est l’heure du vernissage pour la galerie d’Alix.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 3 au 7 octobre

Lundi 3 octobre 2022, épisode 989 : Tandis que Claire essaie de ne plus penser à Hélène, Ulysse fait une révélation à Alix. Thaïs se fait recadrer en cours par Damien. Quant à Alain, il découvre qu’Elisabeth a projeté de voir Guilhem en cachette.

Mardi 4 octobre 2022, épisode 990 : Le coupable des actes de vandalismes est découvert. Christophe est heureux que Cécile et Achille sympathisent. Les flics s’interrogent sur le fameux « fleuriste » qui semble impliqué dans plusieurs affaires.

Mercredi 5 octobre 2022, épisode 991 : Lili veut organiser un anniversaire surprise à Louis chez Kira. Thaïs met Damien face à ses contradictions. Comment réagira-t-il ?

Jeudi 6 octobre 2022, épisode 992 : Alors que Damien n’assume pas ses actes vis à vis de Thaïs, le vernissage de la galerie d’Alix bat son plein… jusqu’à ce que le critique invité se révèle être une connaissance de Damien.

Vendredi 7 octobre 2022, épisode 993 : Alix parviendra-t-elle à rectifier le tir auprès d’Yvon Chaligny pour sauver sa galerie et la carrière d’Ulysse ? Louis découvre sa fête surprise d’anniversaire pendant laquelle Kira se lâche, décidée à ne plus se laisser pourrir la vie.



Publicité





Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 19 au 23 septembre 2022 en cliquant ICI

du 26 au 30 septembre 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note