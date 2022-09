Astrid et Raphaëlle du 23 septembre : votre épisode inédit ce soir sur France 2

5 ( 1 )

Astrid et Raphaëlle du 23 septembre 2022 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 continue la diffusion de la saison 3 inédite de la série « Astrid et Raphaëlle. Au programme aujourd’hui, un épisode inédit suivi de rediffusions.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





Astrid et Raphaëlle du 23 septembre : votre épisode inédit de ce soir

Saison 3, épisode 8 : En souterrain

La police découvre dans un squat le cadavre d’un SDF dont le corps a été roué de coups. D’après le témoignage d’un autre SDF, un psychopathe aurait également tué trois autres clochards en les tabassant à mort. En lisant les dossiers de ces meurtres non élucidés, Astrid découvre que l’officier de police en charge de ces affaires était son père, commandant assassiné en pleine enquête il y a sept ans. Ces quatre SDF morts auraient été en fait ses informateurs. Accompagnée de Raphaëlle, Astrid met tout en œuvre pour retrouver enfin le meurtrier de son père.

Présentation de la saison 3

Astrid Nielsen et la commandant Raphaëlle Coste reprennent du service pour une nouvelle salve d’enquêtes qui les verront défier des adeptes de la théorie du complot, pénétrer une communauté d’Amérindiens, percer les secrets d’un monastère, d’un hôpital psychiatrique ou encore faire face au criminel que le père d’Astrid traquait lorsqu’il a été assassiné…

Pour les deux femmes, la saison sera également l’occasion d’un grand chambardement sentimental. Après son échec cuisant avec Mathias, Raphaëlle va prendre conscience que ses sentiments évoluent sans doute envers Nicolas, mais ne sera-t-il pas trop tard ?

Astrid, de son côté, va tenter de s’initier à une première relation de couple avec Tetsuo. Mais l’amour est-il possible entre une autiste et un neurotypique ?



Publicité





« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note