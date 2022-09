Un si grand soleil du 6 septembre : Christophe prêt au pire (résumé épisode 972 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 6 septembre, spoiler résumé de l’épisode 972 en avance – Fan de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » et curieux de découvrir ce qui vous attend ? Alors c’est le moment puisqu’on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 6 septembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







La fête d’anniversaire d’Alain continue. Cécile se demande où est Christophe, il réapparait à ce moment là. Ils décident de partir. En voiture, Cécile avoue que ça lui a fait du bien, il a bien fait d’insister pour y aller. Cécile lui demande ce qu’il a pensé de Becker. Il dit qu’il l’a trouvé très sympa… Cécile s’endort, Christophe n’a pas l’air bien.

Janet reçoit Marc et Louis. Elle les informe que Jacques semble aller bien, il n’a pas de séquelle et a eu beaucoup de chance. Ils retrouvent ensuite Jacques et ils n’osent pas lui dire que Myriam est morte.



Christophe reçoit un appel pour l’opération d’Angel. Il affirme qu’il s’est arrangé et qu’il pourra opérer ce soir. Il explique ensuite à Cécile qu’il a une grosse opération pour un chat, il va rentrer tard. Christophe voit la photo d’Angel sur l’ordinateur de Cécile… Il comprend qu’il s’agit d’un meurtrier !

Pendant ce temps là, la femme d’Angel est avec Johanna. Elle lui dit qu’il faut lui demander de se rendre. Elle affirme ne plus être en contact avec lui.

Marc et Louis sont en voiture, ils sont heureux pour Jacques. Louis demande à son père quand il va lui dire pour Myriam, Marc ne sait pas… Il pense trouver une explication mais il ne lui dira pas. Marc dépose son fils au tennis, Louis croise sa mère mais ne lui adresse pas la parole. Marc appelle ensuite la future acheteuse, il préfère que son père décide lui-même.

Léonor vient voir son fils mais il est très dur. Il ne veut plus lui parler et affirme qu’elle ne fait plus partie de la famille !

Thierry et une collègue prennent la femme d’Angel en filature. Mais elle réussit à les semer.

Louis appelle Kira, il lui annonce que son grand-père est réveillé. Il lui propose un ciné mais Kira refuse. Elle en parle ensuite à Claire, qui se demande s’il a bien compris qu’elle était amoureuse de lui.

Becker reproche à Thierry et Elise d’avoir laissé filer Eva Angel. Mais il explique qu’après avoir regardé la vidéo-surveillance du centre commercial, elle a tout fait pour leur échapper. Il leur demande de continuer la surveillance ! Pendant ce temps, Eva retrouve son mari.

Léonor vient voir Jacques à l’hôpital. Il lui dit qu’il sait que c’est elle qui l’a dénoncé mais qu’il ne lui en veut pas. Elle lui demande pardon.

Au cabinet, Christophe se prépare. Il dit à Charles qu’il peut y aller et prendre sa journée de demain et du lundi. Christophe regarde les médicaments et il se dit à haute voix qu’il faut que ça s’arrête !

Un si grand soleil du 6 septembre extrait, Louis brise le coeur de Kira

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

