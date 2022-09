Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 septembre 2022

5 ( 2 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 23 septembre 2022 – En ce début de semaine, si vous êtes fan de la série de France 2 « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines ? Alors c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire qu’alors que Christophe se retrouve dans de sales draps. Il pourrait bien tout perdre ! Kira essaie quant à elle de tourner la page tandis que Claire ne se sent pas soutenue…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 19 au 23 septembre

Lundi 19 septembre 2022, épisode 981 : Malgré son nouveau coaching, Kira va-t-elle parvenir à tourner la page ? De son côté, Christophe, perdu, ne sait pas ce qu’il doit faire pour retrouver un équilibre, qu’il a lui-même mis en péril. Hugo, quant à lui, se passionne pour un cas d’autopsie singulier.

Mardi 20 septembre 2022, épisode 982 : Christophe a de plus en plus de mal à fuir la réalité. Tout ce qu’il a construit pourrait bien s’effondrer. Eva, de son côté, va-t-elle commettre l’erreur de trop ? Claire, quant à elle, ne se sent pas soutenue.

Mercredi 21 septembre 2022, épisode 983 : Alors que Christophe se retrouve dans de sacrés draps, Hugo continue de se passionner pour sa nouvelle affaire. Thaïs, de son côté, révèle un peu plus sa personnalité…

Jeudi 22 septembre 2022, épisode 984 : résumé à venir

Vendredi 23 septembre 2022, épisode 985 : résumé à venir



Publicité





Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 29 août au 2 septembre 2022 en cliquant ICI

du 5 au 9 septembre 2022 en cliquant ICI

du 12 au 16 septembre 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note