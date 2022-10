Ballon d’Or : Karim Benzema sacré !

0 ( 0 )

Voilà c’est fait ! Il était le grand favori et c’est bien le français Karim Benzema qui a reçu le Ballon d’or ce lundi soir. Le joueur du Real de Madrid a reçu le prestigieux trophée des mains de Zinédine Zidane.







Karim Benzema était ému aux larmes en étant sacrée 66ème Ballon d’Or de l’histoire, 24 ans après Zidane, le dernier français en date à avoir reçu le trophée.







Benzema succède à Lionel Messi, qui a soulevé 7 fois le trophées depuis 2009. Le sénégalais Sadio Mané est 2ème, et le belge Kevin De Bruyne 3ème.

« C’est une fierté d’avoir cela devant moi. Je repense à tout ce travail où je n’ai pas lâché depuis tout petit. Après j’ai eu de la motivation car j’ai eu deux modèles, Zizou et Ronaldo. » a déclaré Karim Benzema ce soir en récupérant le trophée.



« C’est beaucoup de travail, c’est ne rien lâcher et s’entrâiner toujours plus. C’est aussi garder ce rêve dans la tête. J’ai eu des moments difficiles dont cette période où je n’étais pas en sélection. Je n’ai pas lâché et j’ai travaillé en gardant la joie de jouer au foot avec mon coach (Zidane). Je n’ai rien lâché. Ces périodes difficiles m’ont renforcé mentalement. Je suis content de mon travail. »

Karim Benzema est le 66ème Ballon d’Or

