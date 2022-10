Un si grand soleil du 18 octobre : Jade prise au piège (résumé épisode 999 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 18 octobre, spoiler résumé de l’épisode 999 en avance – Après la déprogrammation de ce soir, vous vous demandez ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 18 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Thaïs est entrain de courir, elle tombe sur un journal qui parle de son histoire avec Damien… Pendant ce temps là, Damien explique à Eve qu’il reçoit encore des tonnes de messages de haine. C’est encore pire depuis la publication de l’article. Eve est en colère et lui conseille de porter plainte pour cyber-harcèlement.

Ludo a reçu un appel de l’agent immobilier, ils n’ont pas l’appart. Il est déçu mais Jade semble ailleurs. Il se demande si elle a toujours envie d’habiter avec lui… Jade ne répond pas et part avec Bilal. Chez L Cosmétiques, Jade s’inquiète que Casile doit passer. Bertier semble l’adorer et elle ne lui dit pas ce qui s’est passé.



Thaïs parle à Kira, elle est dégoutée de la tournure que prend l’affaire. Damien ne lui répond plus, Kira s’en veut de ne pas avoir compris ce qu’elle ressentait pour lui. Thaïs annonce aux autres lycéens qu’elle se fout de leurs avis.

Casile débarque chez L Cosmétiques et fait comme si de rien était avec Jade. Quand Bertier les laisse seul, il lui met la pression et lui fait des remarques déplacées… Jade menace de parler à Bertier, Casile la menace. Bilal la découvre entrain de pleurer dans le bureau, il remarque qu’elle n’a pas l’air bien. Jade prétexte un malaise et l’envoie balader.

Fanny vient parler à Thaïs, elle regrette qu’elle ne soit pas venu en prof de sport. Thaïs lui reproche d’avoir bousillé la vie de Damien. Elle l’envoie balader. Pendant ce temps là, Damien apprend par Cécile qu’il est mis en examen et doit rester à disposition de la justice. Il n’a plus le droit d’approcher Thaïs.

Fanny parle à Sabine, elle ne comprend pas que Thaïs la déteste. Mais Sabine lui assure qu’elle a fait ce qu’il fallait.

Jade raconte à Julie ce qu’elle a vécu, elle se sent piégée… Julie lui conseille de porter plainte mais elle refuse, elle a peur de perdre son job. De son côté, Ludo parle avec Bilal. Il trouve que Jade n’a plus l’air motivée pour vivre avec lui. Bilal trouve ça bizarre, il lui dit qu’il pense qu’elle ne va pas très bien, il l’a trouvée mal au bureau et elle l’a envoyé balader.

Thaïs appelle Damien, qui lui demande d’arrêter. Il lui parle de la mesure d’éloignement demandée par son père. Thaïs lui dit qu’elle l’aime. Damien aurait voulu que ça se passe autrement, mais c’est fini.

Jade essaie de faire bonne figure en rentrant. Ludo est aux petits soins, Jade se demande pourquoi. Il lui parle de l’emménagement, il ne veut pas lui mettre la pression. Jade s’énerve, elle lui dit qu’il n’y a pas de problème mais Ludo pense qu’elle cache quelque chose. Elle s’emporte.

Thaïs rentre, elle s’en prend à son père. Il affirme vouloir la protéger, Thaïs lui dit qu’il n’a rien compris. Elle lui annonce qu’elle part chez Kira, elle ne veut plus jamais le voir !

Un si grand soleil du 18 octobre extrait, Jade menacée

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

