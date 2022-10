Danse avec les Stars : quel couple a été éliminé du prime 7 ? (résumé + replay 21 octobre)

4.7 ( 12 )

Danse avec les Stars, résumé du prime 7 de DALS du 21 octobre – C’est parti pour le septième prime de la saison 12 de « Danse avec les Stars ». Camille Combal accueille le jury composé de Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot, et Bilal Hassani.







Publicité





Et cette semaine, DALS accueille un juge mystère ! Personne ne connait son identité parmi les couples mais les juges savent qui c’est. Il va noter les couples ce soir ! Il nous donne quelques indices : il a chanté, dansé et même joué.

Florent Peyre et Inès Vandamme ouvrent le bal avec une danse contemporaine. Le public et les autres stars sont debout ! François trouve que c’est un partenaire attentif, mais il trouve que sa prestation manque de nuances. Marie-Agnès a beaucoup aimé, elle a trouvé ça très expressif et très athlétique en même temps. Chris est complètement de l’avis de Marie-Agnès ! Il salue son application du début à la fin. Et Bilal adore son parcours, tous les pas sont bien exécutés. Et le juge mystère dit que c’était bien dansé mais assez vécu !

Les notes de Florent : Bilal 7, Marie-Agnès 7, Chris 8, François 5, et le juge mystère 6. Total 33pts.



Publicité











Publicité





Léa Elui et Christophe Licata dansent un chacha. Le juge mystère a donné à Léa le défi de danser en talons. Marie-Agnès se dit fière d’eux et salue la progression constante. Mais Chris n’est pas d’accord, il y a trop de problèmes techniques. Il affirme qu’il n’est pas content, ce n’est pas ce qui recherche pour aller en quarts ! Bilal la félicite même s’il est d’accord avec Chris sur le bas du corps. François est d’accord avec Bilal, elle a une belle énergie et il salue sa progression. Le juge mystère lui conseille d’améliorer sa technique.

Les notes de Léa : Bilal 8, Marie-Agnès 7, Chris 5, François 7, et le juge mystère 7. Total 34pts.

Chris Marques donne un indice sur le juge mystère : ils ont déjà dormi dans la même chambre d’hôtel !

On continue avec Carla Lazzari et Pierre Mauduy, ils dansent une rumba. Le juge mystère annonce être très content, il a vu une vraie jeune femme. Mais il lui donne quelques conseils techniques. François parle d’une très belle rumba, il salue son engagement. Chris affirme s’être régalé, il parle d’une très belle performance.

Les notes de Carla : Bilal 9, Marie-Agnès 8, Chris 8, François 8, et le juge mystère 8. Total 41pts. Elle prend la tête du classement.

Stéphane Legar et Candice Pascal dansent un chacha. Marie-Agnès a kiffé, elle dit qu’elle était dans leur spectacle. Chris n’est pas d’accord, il trouve que le chacha était brouillon. Bilal a trouvé ça très cool mais souligne que ce n’est pas parfait techniquement. François parle d’un clivage sur sa danse, il rejoint Chris sur le travail de pieds.

Les notes de Stéphane : Bilal 8, Marie-Agnès 8, Chris 7, François 7, et le juge mystère 6. Total 36pts.

Bilal donne un indice visuel sur le juge mystère : un yaourt bulgare.

Billy Crawford et Fauve Hautot dansent un tango. Le jury, les stars, et le public, tout le monde est debout ! Bille explique qu’il a quelque chose de magique, mais la technique n’était pas parfaite. Chris lui demande comment il va faire pour faire mieux chaque semaine. Marie-Agnès a trouvé ça exceptionnel.

Les notes de Billy : Bilal 10, Marie-Agnès 10, Chris 9, François 9, et le juge mystère 9. Total 47pts. Ils sont encore une fois 1ers !

Thomas Da Costa et Elsa Bois dansent un pasodoble. François salue son travail mais note encore des soucis techniques. Bilal a trouvé que c’était leur meilleure danse de la saison, il le trouve très appliqué et salue sa progression. Chris salue son énergie et son implication.

Les notes de Thomas : Bilal 7, Marie-Agnès 7, Chris 6, François 5, et le juge mystère 5. Total 30pts. Il est dernier.

Florent et Thomas ne participeront pas à la 2ème manche et vont directement en face à face.

Dernier indice sur le juge mystère : un bougeoir. Et il se dévoile : il s’agit de Denitsa Ikonomova.

Place ensuite à la deuxième manche : le défi du juge mystère. Il s’agit d’un quick-step. Les quatre couples qualifiés passent tour à tour. Les juges attribuent ensuite les points : les 5 points vont à Stéphane, les 10pts à Carla, les 15pts à Léa, et les 20pts de la première place à Billy.

Billy et Carla sont déjà qualifiés pour les quarts de finale Léa et Stéphane rejoignent Florent et Thomas en face à face.

Danse avec les Stars, et le couple éliminé du prime 7 est…

Place au face à face. Les 4 couples passent pendant le public vote.

23h37 : arrivée de l’huissier de justice. Le public a choisi de sauver Thomas et Elsa ! Le jury doit choisir quel couple éliminer. Chris annonce que Léa est sauvée, tout comme Stéphane. Florent Peyre et Inès Vandamme sont donc éliminés ce soir.

Rendez-vous le vendredi 28 octobre à 21h sur TF1 pour suivre le quart de finale de Danse avec les Stars saison 12. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note