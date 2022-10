Demain nous appartient du 5 octobre : Sophie était la cible (résumé + vidéo épisode 1288 en avance)

5 ( 2 )

Demain nous appartient du 5 octobre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1288 de DNA – Benjamin n’était en réalité pas visé par le tueur dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ! En effet, il n’a été qu’une victime collatérale, c’est Sophie Novak qui était la cible ! Elle est en vie et Victor Brunet lui vient en aide…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 5 octobre – résumé de l’épisode 1288

Sophie Novak n’a pas disparu… elle est toujours vivante. Seul Victor Brunet est au courant de sa planque. Sophie monte un dossier contre la personne qui a tenté de la tuer. Benjamin est donc une victime collatérale dans cette histoire… Depuis le début, la cible était Sophie… ? Un homme, nerveux débarque au cabinet d’avocat. Il cherche Sophie.

Pendant ce temps là, Nordine confie ses remords. Et François et Adam font une découverte macabre. Chloé et Raphaëlle s’interrogent sur la relation qui unit Sébastien et Marianne. Sans pitié, Charlie piège François.



Demain nous appartient du 5 octobre – vidéo de la première scène

