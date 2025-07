Demain Nous Appartient spoilers : Judith en prison, Pierre aide les Delcourt, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 juillet 2025)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 14 au 18 juillet 2025 – Déjà hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série sétoise « Demain nous appartient » ? Alors comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Judith, qui se retrouve accusée de meurtre. Le témoignage de Violette l’accuse et alors que la police perquisitionne chez Chloé et Alex, Michaël y retrouve l’arme du crime ! Tout accuse Judith, qui est mise en examen et envoyée en prison. Chloé et Alex décident de demander l’aide de Pierre Dalvin…

De son côté, Jack doute de Manny, qui a un comportement étrange… Il prend la fuite pour éviter de rencontrer Audrey. Et en fin de semaine, c’est l’heure des fiançailles de Manon et Nordine, et William et Aurore.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 14 au 18 juillet 2025

Lundi 14 juillet 2025 (épisode 1986) : Violette met Judith dans le pétrin. Mona révèle la vie privée de Jack à Audrey. Octave rencontre un drôle de spécimen.

Mardi 15 juillet 2025 (épisode 1987) : Michaël retrouve l’arme du crime dans un lieu qu’il connaît bien. Manny refuse de rencontrer Audrey. Lilou n’est pas insensible au charme de Marceau.

Mercredi 16 juillet 2025 (épisode 1988) : Désespérés, les Delcourt demandent de l’aide à Pierre Dalvin. Nina fait une annonce qui perturbe sa mère. Soraya et Gabriel peinent à avoir un moment d’intimité.

Jeudi 17 juillet 2025 (épisode 1989) : Le rendez-vous donné par le dealer réserve des surprises. La veille des fiançailles, William et Nordine sont chassés de la maison. Lou et Karim trouvent une solution qui satisfait tout le monde.

Vendredi 18 juillet 2025 (épisode 1990) : Jordan se débrouille pour contacter Judith. Adam retrouve Soizic, qui revient sur sa relation avec Gloria. Le discours de William surprend grandement la foule.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Nina fait une annonce choc à Lou… (vidéo épisode du 16 juillet)

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 14 au 18 juillet 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…