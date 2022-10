Europa League : suivre Rennes / Dynamo Kiev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 5 )

UEFA Europa League – Rennes / Dynamo Kiev en direct, live et streaming, c’est ce soir sur W9. Après la victoire de l’OM mardi et le match nul du PSG hier soir en Ligue des Champions, place aujourd’hui à la 3ème journée de l’UEFA Europa League ce jeudi soir. Rennes reçoit le Dynamo Kiev au Roazhon Park.







Publicité





A suivre dès 20h50 sur W9, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Alors que le Dynamo a concédé 2 défaites lors des deux premières journées de l’UEFA Europa League, il est dernier du groupe B. Rennes a finalement été tenu en échec 2-2 à domicile par le Fenerbahçe, concédant un penalty dans le temps additionnel après avoir mené 2-0 à l’heure de jeu.

Bien que frustré par le résultat final de cette dernière rencontre, Rennes accueille le Dynamo Kiev avec un avantage de quatre points sur ses visiteurs ukrainiens dans le Groupe B de l’UEFA Europa League. Rennes est 1er du groupe à égalité de points avec le Fenerbahce.

Rennes / Dynamo Kiev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00, match commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.



Publicité





Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Rennes / Dynamo Kiev, 3ème journée de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir dès 20h50 sur W9.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note