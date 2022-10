Plus belle la vie du 10 octobre : Charles sans pitié (résumé épisode 4635 en avance)

5 ( 5 )

Plus belle la vie du 10 octobre spoiler, résumé de l'épisode 4635 en avance







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 10 octobre : Charles prend possession du bar du Mistral

Bastien a balancé aux flics que Pavel était au Zéphir mais veut une protection en échange. La seule chose que la police peut lui accorder, c’est du temps pour mettre Luna et les enfants à l’abris. De son coté, Stan ne coopère pas avec la police, et ne donne aucune info sur Pavel. Abdel, qui est son avocat, lui apprend que Nathan veut lui parler… Le quartier du Mistral est quadrillé. Alors que Patrick et Ariane pénètrent dans le Zéphyr, ils montent jusqu’à la chambre de Pavel et stupeur : il n’y a personne…

François a embauché un détective pour enquêter sur l’avocat Américain. Il demande à Kilian de rester travailler au bar car ils ont besoin d’un espion en interne. Frémont prend possession du bar qu’il renomme “Le Charles établissement de qualité”. Il a peu d’empathie pour Kilian qu’il force à appeler “patron”…

C’est le jour de l’inspection de Laetitia. Elle est hyper stressée et demande à ses élèves de rester calme pendant le cours. Mais Betty, comme à son habitude, déstabilise Laetitia…

Plus belle la vie du 10 octobre, extrait vidéo

