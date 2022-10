Ici tout commence du 21 octobre : Théo en couple avec Vic (résumé + vidéo épisode 514)

5 ( 5 )

Ici tout commence du 21 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 514 – Théo et Vic ont passé la nuit ensemble dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Elle est ravie et promet à Théo de lui faire oublier son ex… Charlène les aperçoit et met Théo en garde contre Vic.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 21 octobre – résumé de l’épisode 514

Vic a des étoiles plein les yeux. Avec Théo, ça devient sérieux. Mais, Charlène met en garde Théo. Elle a entendu certaines choses au sujet de Vic… Carton plein pour Deva. Claire a été stupéfaite par son osso bucco. Mais David fait le malin…

Un des élèves de l’institut est gravement blessé. De son côté, Claire fait une incroyable révélation à Olivia.



Ici tout commence du 21 octobre – vidéo extrait de l’épisode

