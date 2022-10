Ici tout commence du 7 octobre : Anaïs doit choisir (résumé + vidéo épisode 504)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 7 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 504 – Entre Lisandro et David, Anaïs va devoir faire un choix ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais alors que Lisandro s’en veut et aimerait qu’ils se remettent ensemble, Anaïs ne sait pas où elle en est et ce qu’elle veut vraiment… Quant à Kelly, elle change d’avis et ne veut plus rencontrer son père !







Ici tout commence du 7 octobre – résumé de l’épisode 504

Entre Anaïs et Lisandro, les tensions se sont apaisées. Mais, Anaïs a besoin de prendre du recul sur sa relation avec lui. Elle doit faire le point sur ses sentiments. Anaïs a enfin retrouvé le sourire. Et, cerise sur le gâteau, elle a été réintégrée au restaurant éphémère.

Pendant ce temps là, Kelly a changé de décision. Elle n’est pas prête à rencontrer son père biologique… En cuisine, Vic fait une proposition risquée à Théo.



Ici tout commence du 7 octobre – vidéo extrait de l’épisode

