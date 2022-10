« Recherche appartement ou maison » du 7 octobre 2022 : un inédit spécial nouvelle vie sur M6

5 ( 1 )

« Recherche appartement ou maison » du 7 octobre 2022 – Ce vendredi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit de « Recherche appartement ou maison ». Aujourd’hui, c’est une spéciale premier achat qui vous attend !







Publicité





A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







Publicité





« Recherche appartement ou maison » du 7 octobre 2022

Devenir propriétaire, c’est pour beaucoup d’entre nous un objectif de vie. Et c’est à 32 ans en moyenne que les Français effectuent leur premier achat immobilier. Depuis quelques années, cet âge a même tendance à baisser, puisque les taux d’intérêt des crédits immobiliers sont historiquement bas. Mais il n’est pas toujours facile de se lancer… Aujourd’hui nos experts immobiliers vont accompagner des primo-accédants pour leur permettre de sauter le pas !

À Paris, Servane, 43 ans, est maman solo d’un petit Malo de 5 ans. Cela fait 20 ans qu’elle essaie d’investir dans la pierre, elle a fait plus de 80 visites, mais elle n’a jamais eu le courage de se lancer, car elle a peur de se tromper. Actuellement en location dans le 13e arrondissement, elle adore son appartement atypique. Le problème : son quartier ! Servane a économisé toute sa vie pour s’acheter un bien et souhaite aujourd’hui se lancer mais difficile de faire les bons choix quand on est seule. En recherche depuis plus de 6 mois, elle ne trouve pas son bonheur. Elle a besoin d’accompagnement, et d’être rassurée dans son projet. C’est Stéphane Plaza qui va l’épauler dans cette recherche. Va-t-il réussir à lui faire sauter le pas ?



Publicité





En banlieue parisienne, Clémence et Grégory, 36 ans tous les 2, ont également très peur de ce premier achat. Les dépenses que cela représente les terrorisent : ils ont peur de l’investissement… Ensemble, ils ont eu deux filles de 14 ans et 4 ans. Actuellement en location dans un appartement de type T3 à Bezons dans le Val-d’Oise, ils aimeraient aujourd’hui devenir propriétaires. Ils recherchent un appartement plus grand, avec une chambre supplémentaire et un petit extérieur. Ils ont fait une dizaine de visites, qui n’ont pas abouti, et ont besoin d’être guidés pour se lancer dans l’aventure du 1erachat. C’est Thibault Chanel qui va aider cette famille à trouver le bien qui deviendra enfin le leur. Va-t-il dénicher cet appartement tant recherché ?

À Toulouse, Claire, 28 ans, et Louis, 27 ans, sont eux aussi primo-accédants et donc… pas encore au stade des concessions ! Ils ont du mal à se mettre d’accord. En couple depuis 7 ans, elle originaire d’Ariège, et lui de l’Aveyron, ils sont venus pour leurs études à Toulouse et ne veulent plus quitter la ville rose. Ils louent depuis 5 ans un appartement de 37m², trop petit, sans rangement mais situé dans un quartier idéal, dans le centre-ville de Toulouse. En recherche depuis 1 an, ils ont fait quelques visites mais n’ont pas trouvé l’appartement de leurs rêves. C’est Sophie Bensaid qui va prendre leur recherche en main ! Va-t-elle trouver l’appartement qui fera le bonheur des 2 amoureux ?

Vidéo extrait du 7 octobre

On termine avec des images de ce qui vous attend ce soir.

« Recherche appartement ou maison » revient ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note