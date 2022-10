Ici tout commence spoiler : Anaïs et Lisandro se retrouvent (vidéo épisode du 7 octobre)

3.7 ( 3 )

Ici tout commence spoiler – Anaïs va finalement retrouver ses esprits et faire un choix en fin de semaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Anaïs va s’excuser auprès de Lisandro et lui expliquer qu’elle veut passer sa vie avec lui !

Anaïs et Lisandro se retrouvent, plus heureux que jamais.







Entre Lisandro et David, Anaïs a enfin fait son choix. Elle a préparé une sorte de « blind test » à Lisandro : une pâtisserie, trois versions. Dessous chaque gâteau, se trouve une carte. Ces trois cartes forment une phrase… Lisandro n’a qu’à les retourner pour découvrir le choix d’Anaïs…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 504 du 7 octobre, Anaïs fait son mea-culpa avec Lisandro



