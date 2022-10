Ici tout commence spoilers : Teyssier découvre le cercle, Laetitia dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 24 au 28 octobre)

3.7 ( 3 )

Ici tout commence spoilers, découvrez les résumés en avance du 24 au 28 octobre 2022 – C’est le début du week-end et même des vacances pour certains. Et si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend dans votre série de TF1 « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être encore marquée par la suite des manigances de Vic et Théo.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Laetitia menace Thomas (vidéo épisode du 26 octobre)







Publicité





Pour réintégrer Théo à la place de chef du Double A, Vic ne va pas hésiter à droguer Mehdi ! Teyssier est de retour à l’institut et fait une proposition inattendue à Théo. De leur côté, Hortense et Axel mènent l’enquête. Et Teyssier découvre Enzo au cercle !

Clotilde a la bonne surprise de retrouver son fils Jérémy, qui est de retour à l’institut. Mais il voit d’un mauvais oeil sa relation avec Joachim…

Quant à Laetitia, elle est prête à tout pour protéger Kelly de son père. Alors que Thomas doit venir enseigner à l’institut, Laetitia va le menacer et faire du chantage…



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 octobre 2022

Lundi 24 octobre (épisode 515) : Chaos en cuisine : Mehdi et Greg sont sous pression. Une belle surprise attend Clotilde. Laetitia est prête à tout pour protéger sa fille.

Mardi 25 octobre (épisode 516) : A L’institut, Hortense et Zacharie planent sur une autre planète. Entre Billie et Samia, c’est convaincante et convaincue. Stupeur pour Jérémy : Joachim aurait-il de mauvaises intentions ?

Mercredi 26 octobre (épisode 517) : Teyssier fait une proposition inattendue à son fils. De leur côté, Ethan et Samia forment une équipe redoutable. Prête à tout, Laetitia fait du chantage à Thomas.

Jeudi 27 octobre (épisode 518) : Entre amitié et coups bas, il y a des rebondissements au sein du cercle. Au Coffee shop, David voit le verre à moitié vide. Au restaurant d’Anaïs, Louis fait une apparition remarquée.

Vendredi 28 octobre (épisode 519) : Sherlock et Watson n’ont qu’à bien se tenir : Hortense et Axel mènent l’enquête. Pour David, une de perdue, dix de retrouvées. De son côté, Louis est surpris en mauvaise posture.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 24 au 28 octobre 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note