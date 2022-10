« Il faut sauver le soldat Ryan » : votre film ce soir sur France 3 (10 octobre)

5 ( 7 )

« Il faut sauver le soldat Ryan », c’est le film qui vous attend ce lundi 10 octobre sur France 3. Réalisé par Steven Spielberg et sorti en salles en 1998, ce film met en scène Tom Hanks, Edward Burns, et Matt Damon.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct).







Publicité





« Il faut sauver le soldat Ryan » : l’histoire

Le 6 juin 1944, le capitaine Miller et ses hommes arrivent sur une plage de Normandie désormais appelée Omaha Beach. A peine sorti de l’enfer du débarquement, Miller se voit confier une mission très périlleuse : conduire son escouade derrière les lignes ennemies pour trouver et ramener sain et sauf un soldat du nom de Ryan, dont les trois frères ont été tués au combat en l’espace de quelques jours.

La bande-annonce



Publicité





« Il faut sauver le soldat Ryan », un film de Steven Spielberg, c’est ce soir sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note