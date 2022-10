L’amour est dans le pré du 17 octobre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 9)

5 ( 1 )

L’amour est dans le pré du 17 octobre 2022 – C’est l’épisode 9 de la saison 17 inédite « L’amour est dans le pré » qui vous attend ce soir sur M6. Aujourd’hui, place à la fin des séjours à la ferme de Thierry, Sébastien, les deux Guillaume, Nadège, et Alain le Breton.







A suivre dès 21h10 sur M6







L’amour est dans le pré du 17 octobre, présentation de l’épisode 9

Après huit soirées de premiers rendez-vous, de rapprochements, de « je t’aime, moi non plus » et de langoureux premiers baisers dans les guinguettes, la fin des séjours à la ferme approche. Entre sentiments naissants et incertitudes, nos fermiers vont devoir prendre une décision : continuer l’aventure auprès de l’élu(e) de leur cœur ou mettre un terme à leur quête sentimentale. Après cinq jours de cohabitation, nos célibataires se rapprocheront-ils de leur rêve de vie à deux ?

Dans les terres arborées du Vaucluse, la semaine pourrait de nouveau réserver un bien coquin de sort à notre Thierry national. Passée la magie d’un premier rapprochement avec Sylviane, c’est désormais un froid polaire qui s’est installé depuis la visite du chantier de sa future maison. Alors que le séjour se termine dans deux jours, l’arrivée à la rescousse d’un certain « Francis de la saison 14 » permettra-t-elle à notre gentil géant de faire le bon choix ?

En Corse, le tohu-bohu du dîner de la veille a poussé Sébastien à prendre de grandes décisions. Terminée la vie en trio, c’est désormais en garde alternée que notre éleveur porcin poursuivra sa cohabitation avec Perrine et Léa. Mais jusqu’à quand ? Ce soir, l’une de ces deux jeunes femmes fera définitivement ses valises…

Après plusieurs jours d’apprivoisement et de paso doble endiablés, les sentiments de Guillaume ont parlé. Ce soir, Cupidon décochera une nouvelle flèche dans le cœur de notre attachant célibataire auvergnat. Mais pour qui ? Qui de Maxime ou de Tom sera l’heureux élu ?

Dans le Limousin, un autre Guillaume a lui aussi fait son choix et va maintenant devoir l’annoncer à la malheureuse éconduite. Un moment particulièrement redouté par notre éleveur, plus habitué au rôle du bon copain que de celui de bourreau des cœurs. Guillaume saura-t-il trouver les mots justes dans cette situation inédite ?

En Bretagne, Nadège reçoit sur son exploitation le timide Corentin et le feu follet Maxime, alias « le Jean-Marie Bigard normand ». Un moment important pour l’inséminatrice équin qui, on le rappelle, est à la recherche du futur père de ses enfants. Mais lors d’un dîner en compagnie de ses amis et de sa famille, une sortie de route maladroite pourrait bien faire évoluer ce séjour plus vite que prévu.

Enfin, Alain le Breton fera part de ses sentiments tranchés à ses deux prétendantes Marie-Ange et Catherine. Et alors que l’une fera ses valises, non sans une pointe d’amertume, dès le troisième jour, cette nouvelle configuration à deux permettra-t-elle au cow-boy de la saison de vivre ses premiers rapprochements ?

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.



