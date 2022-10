Le remplaçant du 17 octobre : 2 épisodes inédits ce soir sur TF1

5 ( 1 )

Le remplaçant du 17 octobre 2022 – JoeyStarr est de retour ce soir sur TF1 pour 2 épisodes inédits de la série « Le remplaçant ». Le plus original des profs de français, à savoir Nicolas Valeyre, vous donne rendez-vous pour les épisodes 7 et 8.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant une semaine sur myTF1.







Publicité





Le remplaçant du 17 octobre 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 7 : A la suite d’un accident, les profs et les élèves de Marie Curie sont obligés de se délocaliser temporairement dans un établissement d’excellence, le lycée Alexandre Dumas. Stéphane Lacroix, son proviseur, n’est autre que l’ex-mari d’Agnès ! La rivalité entre Nicolas Valeyre et lui est totale, tant ils ont des idées diamétralement opposées sur l’éducation. On retrouve cette même tension entre élèves, avec une différence de classes sociales qui exacerbe les incompréhensions et les conflits.

Épisode 8 : Le conflit entre élèves est arrivé à un point de non-retour. Afin de relever le moral de sa classe au plus bas, Nico monte un projet concurrent à ceux des lycéens d’Alexandre Dumas. Ils vont les battre sur leur propre terrain ! Pour atteindre cet objectif, Nico Valeyre va être aidé par un allié inattendu : Xavier Meilleur, qui a un vieux contentieux avec Stéphane Lacroix…



Publicité





« Le remplaçant » est de retour ce soir, lundi 17 octobre 2022 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note