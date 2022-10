Ici tout commence du 17 octobre : Théo lourdement sanctionné (résumé + vidéo épisode 510)

4.9 ( 7 )

Ici tout commence du 17 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 510 – Rien ne va plus pour Théo ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Il est lourdement sanctionné après son dérapage sur Axel ! Théo devient le second de Greg et Mehdi, et on peut dire que la pilule est difficile à avaler…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Charlène et Louis se disputent en public (vidéo épisode du 18 octobre)







Ici tout commence du 17 octobre – résumé de l’épisode 510

A l’Institut Auguste Armand, Théo a complètement dépassé les bornes. Il a ébouillanté Axel. Teyssier ne cautionne pas ce comportement. Il décide de sanctionner son fils en le rétrogradant. Greg et Mehdi récupèrent sa place et Greg prépare déjà le changement de carte ! Entre le père et le fils Teyssier, ça ne risque pas de s’arranger…

La tension monte entre l’héritier Delobel et l’héritier Teyssier. De son côté, Charlène est à fond dans son rôle de cheffe. Et la concurrence continue entre Ethan et Samia.



Ici tout commence du 17 octobre – vidéo extrait de l’épisode

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

