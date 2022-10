« Les Mystères de l’école de gendarmerie » : votre téléfilm en rediffusion ce soir sur France 3 (30 octobre)

3.7 ( 3 )

« Les Mystères de l’école de gendarmerie » au programme TV de ce dimanche 30 octobre 2022 – C’est encore un téléfilm en rediffusion qui vous attend ce dimanche soir sur France 3. La chaîne rediffuse. « Les Mystères de l’école de gendarmerie » avec Sara Mortensen et Olivier Sitruk.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais également avant-première puis en replay et streaming gratuit sur France.TV.







« Les Mystères de l’école de gendarmerie » : l’histoire

Emma et Adrien se retrouvent pour une escapade de vacances amoureuse. Mais Adrien est appelé sur une affaire de meurtre : une instructrice retrouvée pendue dans l’école de Gendarmerie.

Cela tombe mal, car Emma est prise d’une crise de jalousie à l’égard de Clémentine la nouvelle collègue d’Adrien, que Bernard le compagnon de Françoise (la mère d’Emma) s’est volatilisé et que cette dernière est persuadée qu’il a une autre femme…

Le procureur profitant qu’Emma semble disponible, lui demande d’aider à faire la lumière sur le meurtre. Au sein de l’école de gendarmerie, un meurtre ça fait « désordre ».

La piste du crime va traverser les relations secrètes au sein de l’école, bousculer nos deux enquêteurs. Adrien affronte les reproches d’Emma, Emma découvre qu’ elle est enceinte.

Emma fait face à l’inquiétude de sa mère qui continue de chercher Bernard, lui-même placé devant une nouvelle surprenante et une décision grave qu’il préfère prendre seul…

Amour, jalousies, trahisons seront au centre de l’enquête, dévoilant que l’amour peut provoquer des drames, mais aussi de grands bonheurs.

Casting : interprètes et personnages

Avec notamment : Sara MORTENSEN (Emma), Olivier SITRUK (Adrien), Elizabeth BOURGINE (Françoise), Frédéric VAN DEN DRIESSCHE (Bernard), Christelle, REBOUL (Evelyne), Bertrand CONSTANT (Colonel Bouguet), Paloma COQUANT (Clémentine), Laurie BORDESOULES (Sofia), Bruce TESSORE (Denis River), Prudence LEROY (Lucie Delgado), et Anne PLANTEY (Natacha)



« Les Mystères de l’école de gendarmerie », à voir ou revoir ce soir sur France 3.

